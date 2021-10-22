القاهرة - هناء السيد



قال النائب د.محمد الحويلة عضو مجلس الأمة ورئيس اللجنة الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي إن البرلمان استعرض عددا من البنود المتعلقة بالحالات السياسية والأمنية التي تشهدها بعض الدول العربية ومنها اليمن والعراق والصومال وليبيا.



جاء ذلك على هامش ختام أعمال الجلسة العامة لدور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت حضوريا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأوضح الحويلة أنه تم كذلك بحث قضية الأمن المائي لمصر والسودان والقانون الاسترشادي الخاص بالأمن السيبراني إلى جانب مناقشة خطة العمل لدور الانعقاد الحالي للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، مبينا أن اللجنة ارتأت أن تؤجل هذا الموضوع الى الاجتماع المقبل حتى يتم وضع سلم لأولوياتها.



وبين أن الجلسة العامة للبرلمان العربي استعرضت أيضا عددا من التقارير الخاصة باللجان الرئيسية بحضور عدد من الشخصيات البرلمانية «عالية المنصب» ومنهم رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر، إلى جانب حضور المدير العام لمنظمة المرأة العربية د.فاديا كيوان، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة المرأة العربية والبرلمان العربي، بالإضافة إلى البرلمان العربي للطفل وأعضائه الجدد والأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن الباروت.



وحول كلمة رئيس مجلس الشورى اليمني أمام الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني التي أشار فيها إلى دور الكويت في استضافة المفاوضات اليمنية، قال الحويلة إن «الكويت دائما ما تكون حاضرة وتحتضن المفاوضات التي تجمع وتوحد الصف العربي»، مؤكدا أن «استضافة الإخوة الفرقاء في اليمن سواء السلطة الشرعية أو جماعة الحوثي كانت من أجل تحقيق السلام على أرض اليمن الشقيق». وأشار الحويلة في هذا السياق أيضا إلى جهود الكويت في توحيد الأشقاء الخليجيين، مبينا أن هذه الجهود حققت أهدافها ومرادها «وكانت وساطة خير وأعادت المياه إلى مجاريها».



وكان بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني قال في كلمة خلال مشاركته ضيفا في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي إن الحوثيين أخفقوا مساعي الأمم المتحدة في التقدم نحو سلام «عادل وشامل لا يستثني أحدا»، كما عملوا على إخفاق محادثات جنيف الأولى والثانية «ورفضوا توقيع وثيقة كانوا قد قبلوها في الكويت». وأوضح بن دغر «كان أشقاؤنا في الكويت بما عرف عنهم من صبر وحكمة وأطراف أخرى قد أوجدوا (مقاربة) حولها تضمنت توافقات سياسية واقتصادية وعسكرية ثم فجأة تراجع الحوثيون عنها في اللحظات الأخيرة». وأشار بن دغر إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية وقعت تلك الوثيقة «لنثبت حسن نياتنا ولنشهد الله والعالم على صلفهم ورغبتهم في مزيد من الدماء».