محمد راتب



شهد سوق السمك بمنطقة شرق نشاطا غير مسبوق وحضورا جماهيريا كبيرا لأول مرة منذ أيام ما قبل أزمة كورونا، حيث أرجعت مصادر أسباب هذا النشاط إلى حدوث ارتياح كبير من قبل المواطنين والمقيمين بعد إعلان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها في ظل الانحسار الكبير بأعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا.



وتزاحم محبو المأكولات البحرية على مزاد العصر أمس لأخذ نصيبهم من سلال الميد الكويتي الذي يحوز مع قرينه «الروبيان» المحلي نجومية الموسم من حيث الإقبال الكبير على شرائهما، حيث تراوح سعر سلة الميد الكويتي بين 25 و30 دينارا حسب الحجم، في حين أن الروبيان بيعت السلة منه بـ 60 دينارا لـ «أم نعيرة» و25 دينارا لـ «الشحامية»، فيما بلغ سعر كود الشعوم 25 دينارا، وكود النويبي 20 دينارا وكيلو الروبيان 3.5 دنانير وكيلو النويبي 2 دينار وكيلو الزبيدي الكويتي 14 دينارا والباكستاني بين 4.5 و6 دنانير والبلطي 1 دينار والسبيطي 3.5 دنانير والهامور الإيراني 3.5 دنانير والبالول الإيراني 4 دنانير والسيباس الكبير من 3.5 إلى 4 والخثاق دينار وربع الدينار.