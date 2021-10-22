قامت جمعية النجاة الخيرية بوضع حجر الأساس لبناء «مدرسة الكويت» لتعليم اللاجئين السوريين في منطقة «مديات» بمدينة «ماردين» جنوبي تركيا بحضور مسؤولين أتراك.



وقال مدير إدارة التعليم الخارجي بالجمعية إبراهيم البدر في تصريح هاتفي لـ «كونا» يوم أمس الأول إن المدرسة سيستفيد منها 1200 طالب من اللاجئين السوريين.



وأضاف أن المبنى سيحتوي على فصول دراسية ومكتبة، بالإضافة إلى قاعات للتدريب وتعليم الكمبيوتر وأماكن لإقامة الصلاة وصالات للأنشطة التربوية والرياضية.



وأشار البدر إلى أن جمعية النجاة قامت ببناء 8 مدارس بتركيا يتلقى فيها التعليم اكثر من 8000 طالب سوري من اللاجئين، كما تعاقدت مع وزارة التربية التركية لبناء مدارس أخرى سيتم تشييدها في المستقبل القريب.



وأعرب عن شكره وتقديره لأصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين والمحسنين من أهل الكويت على مساهماتهم ودعمهم لإقامة هذه المشاريع التعليمية ولوزارة الخارجية الكويتية وسفارة الكويت في أنقرة على تسهيل مهمات أعضاء جمعية النجاة ودعم مشاريعها في تركيا.