ماضي الهاجري - رشيد الفعم



تتسارع الخطى بجهود حثيثة لإنهاء قضية «العفو الكريم» قبل جلسة مجلس الأمة المقبلة والمقررة الثلاثاء المقبل 26 الجاري لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر. مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» ان الجهات الفاعلة التي تتولى القضية تسعى جاهدة لإغلاق الملف قبل يوم الثلاثاء المقبل لإضفاء نوع من الارتياح لدى الشارع السياسي وتفعيل مبدأ التعاون بين السلطتين على اعتبار ما سيكون في القادم من الأيام نحو لملمة باقي الملفات التي كانت مدرجة على جدول أعمال «الحوار الوطني». وشدد المصدر على ان صدور «مرسوم العفو» قبل الجلسة سيكون له انعكاس إيجابي على خارطة الطريق الجديدة، مستدركا: نعلم ان هناك بعض العوائق الإدارية والروتين الذي من الممكن ان يؤخر صدور المرسوم إلا ان الاستعجال وتركيز الجهود على هذا الملف أمر محمود. وأوضح المصدر ذاته ان نسبة كبيرة من النواب، الذين وقعوا على بيان التماس العفو الذي رفع الى صاحب السمو، يجرون مشاورات مكثفة واتصالات لتسريع الإجراءات وتجاوز كل العوائق التي قد تطرأ في هذا المسار. من جهتها، تعقد كتلة الـ ٣١ الأحد المقبل اجتماعا لها في ديوان النائب فايز الجمهور بدعوة منه وذلك للتنسيق حول انتخابات اللجان. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إنه سيتم خلال الاجتماع بحث ما طرأ بين بعض النواب من خلاف.