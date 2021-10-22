أعلن الجيش الأردني في بيان أمس إسقاط طائرة مسيرة استخدمت في محاولة لتهريب مخدرات من سورية إلى المملكة.



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر أمس «محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة من دون طيار «درون» قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية».



وأضاف أنه «من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة».



وأكد المصدر أن «القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني».



وغالبا ما تعلن السلطات الأردنية قتل مهربين وإحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سورية، إلا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها عن إسقاط طائرة مسيرة استخدمت لهذه الغاية.



وتؤكد وزارة الداخلية أن 95% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى الخارج.