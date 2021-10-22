قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم إن شركة نفط الكويت تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي سيكون لها تأثير مباشر على زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة تمهيدا للوصول التدريجي إلى 3.2 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط الخام في عام 2025.

وقال هاشم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن ما يتم تداوله حول انخفاض الطاقة الإنتاجية لشركة نفط الكويت على مدى السنوات السابقة يعطي صورة غير كاملة عن أداء القطاع النفطي عموما وعن أداء شركة نفط الكويت خصوصا.

وأكد أن شركة نفط الكويت تسخر كل الإمكانات لتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة مشيرا الى نجاحها خلال فترة جائحة كورونا المستجد في تشغيل مشروع النفط الثقيل وتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة منه والبالغة 60 ألف برميل يوميا في سبتمبر الماضي.

وأوضح أن هناك 500 ألف برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الإضافية ستدخل للخدمة فور الانتهاء من المشاريع والحفر وخطط صيانة الآبار الجاري تنفيذها خلال هذا العام والعام المقبل مشيرا الى أن المنطقة المقسومة ستضيف 350 ألف برميل يوميا لتصل الطاقة الإنتاجية الكلية لدولة الكويت إلى 3.5 مليون برميل نفط يوميا.

وأضاف أن من أهم تلك المشاريع مشروع تشغيل مركزي تجميع جديدين في شمال وجنوب - شرق الكويت إضافة الى تطوير وتحديث عدد من مراكز التجميع ومشروع اضافة منشآت للتعامل مع المياه المصاحبة لإنتاج النفط الخام.

وتابع أنه من تلك المشاريع ايضا مشروع تنفيذ وتشغيل منشآت حقن المياه في المكامن لرفع القدرة الإنتاجية والمحافظة على ضغط المكامن ومشروع تطوير مرافق الإنتاج الجوراسي الحالية وتنفيذ تشغيل مرفقين جديدين حيث تسهم هذه المرافق في انتاج الغاز الحر بالإضافة إلى النفط الخام الخفيف.

ولفت الى انه سيصاحب تلك المشاريع والخطط برنامج متكامل لحفر حوالي 500 بئر سنويا في المتوسط بالإضافة إلى ما يزيد على 2000 عملية صيانة للآبار مبينا أن هناك حاليا نحو 71 برج حفر تعمل في مختلف مناطق الشركة اضافة إلى نحو 62 برجا إضافيا للقيام بعمليات صيانة الآبار.

وأكد أن العمليات في المنطقة المقسومة وبناء على الاتفاق بين الشريكين الكويتي والسعودي تتقدم "بوتيرة مشجعة" حيث تم الاتفاق على عدد من الخطط في كل من منطقة عمليات الخفجي المشتركة ومنطقة عمليات الوفرة المشتركة حيث تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية خلال عام 2022 لمستويات تتجاوز ما كانت عليه قبل الإغلاق.

ونوه بدور شركة نفط الكويت خالل جائحة كورونا اذ مضت في تنفيذ خطط العمل رغم الإغلاقات التي واجهت العالم وأثرت على عمل المقاولين وقدرتهم على تنفيذ المشاريع والتي أثمرت أخيرا تشغيل مركز التجميع 31 في شمال الكويت والذي صمم بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وشدد على حرص دولة الكويت الدائم على الوفاء بالتزاماتها تجاه الزبائن في الإسواق العالمية واستمرارها في القيام بدورها كمزود آمن ومضمون للنفط والمنتجات البترولية.