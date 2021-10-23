ألاء خليفة

تشهد جامعة الكويت صباح يوم غد الأحد، انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2021، وعودة الدراسة التقليدية لطلبتها بعد تعليق دام نحو عام ونصف العام، في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-كوفيد19، والتي استدعت استئناف الدراسة لاحقاً عن بعد عبر المنصات التعليمية المعتمدة، بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح بشأن "لائحة الدراسة عن بعد عند تعذر الدراسة التقليدية بجامعة الكويت" في يوليو2020.

وفي هذا الصدد أكد أمين عام جامعة الكويت والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مرضي العياش، حرص الجامعة والتزامها التام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة والمتعلقة بعودة طلبة جامعة الكويت للدراسة التقليدية حضورياً مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي2021 / 2022.

وأشار العياش إلى أن الجامعة بمختلف كلياتها تستعد لاستقبال نحو 36 ألف طالب وطالبة، مؤكداً على جاهزية جميع الكليات والإدارات الجامعية لاستقبال طلبتها وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل السلطات الصحية، حرصاً منها على تهيئة الجو الأكاديمي الآمن والمحافظة على صحة وسلامة أبنائها الطلبة ومنتسبي الجامعة بكافة المواقع الجامعية، لضمان سير العملية التعليمية وفق بيئة آمنة وصحية.

وذكر العياش أن الجامعة قد قامت بالتنسيق المسبق مع وزارة الصحة، والتي أوصت بضرورة تحقيق عدد من المتطلبات لعودة الدراسة الحضورية الآمنة للطلبة، حيث تم تحديد آلية التعامل مع الأفراد غير المُحصنين ضد فيروس كورونا (كوفيد -19) من منتسبي الجامعة والتي تتمثل بضرورة تقديم شهادة خلو من فيروس (كوفيد-19) عن طريق عمل مسحة " PCR" كل أسبوع.

وأضاف "أما فيما يخص الزائرين غير المُحصنين فعليهم تقديم شهادة خلو من فيروس (كوفيد-19) عن طريق عمل مسحة " PCR " خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة قبل دخول الحرم الجامعي".

وأشار العياش إلى أن الجامعة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من حالة التحصين قبل الدخول للحرم الجامعي، وذلك عند عودة الطلبة للدراسة التقليدية حضورياً مع بداية العام الجامعي2021 / 2022.

وذكر العياش أنه وضمن الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة مرتادي الحرم الجامعي قامت إدارة الأمن والسلامة بتوفير كاميرات حرارية لفحص وقياس درجة الحرارة عن بُعد قبل الدخول للمباني والكليات ومراكز العمل بجميع مواقع الجامعة بشكل دوري، كما تم توفير طاقم من الممرضين والممرضات موزعين على جميع العيادات الطبية بكافة المواقع لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة التي قد تحدث.

ونوه أنه بناءً على توجيهات وقرارات السلطات الصحية يجب على مرتادي الحرم الجامعي إبراز ما يفيد التحصين قبل الدخول إلى مباني الحرم الجامعي من خلال تطبيق هويتي أو مناعة، وشهادة PCR لغير المحصنين أسبوعيًا.

وأضاف أن وزارة الصحة قد قامت سابقاً بتخصيص مقر خاص لإجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لمنتسبي جامعة الكويت بصورة دورية، كما قامت بإدراج جامعة الكويت ضمن الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد (كوفيد19) والذي كان له الأثر الإيجابي على جميع منتسبي الجامعة. كما أن التعاون والتنسيق جارٍ على قدم وساق نحو إنشاء مراكز لفحص " PCR " في الجامعة، وذلك عند الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وعلى رأسهم وزارة الصحة، مثمناً التعاون الكبير والحرص الدائم من قبل وزارة الصحة على دعم العملية التعليمية في جامعة الكويت بصورة صحية وآمنة لجميع منتسبيها.

وأوضح أن الأمانة العامة قد أعدت دليل (عودة طلبة جامعة الكويت للدراسة التقليدية حضورياً) للعام الجامعي 2021/2022، لافتاً إلى أن الدليل يتضمن الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلبة ومنتسبي الجامعة ومرتاديها، ويأتي ذلك ضمن خطة الجامعة الوقائية التي تهدف لتأمين بيئة جامعية تضمن سلامة الطلبة ومنتسبيها ومرتاديها ومكافحة انتشار الجائحة، وهذه الإرشادات تتماشي مع أفضل الممارسات والمعايير الصحية المتبعة في هذا الشأن، ويهدف الدليل إلى تفصيل الأدوار والمسؤوليات للمعنيين بتنفيذه وتطبيقه، ورفع الوعي لدى الطلبة ومنتسبي الجامعة العائدين للدراسة التقليدية بهدف خلق بيئة تعليمية آمنة.

وبيّن أن هذا الدليل يوضح الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية الواجب اتخاذها من قبل جامعة الكويت واللازمة للوقاية من عدوى (كوفيد 19) خلال عودة الطلبة للدراسة التقليدية حضورياً بناءً على قرار الجهات المختصة في دولة الكويت، كما يهدف إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للطلبة ولجميع منتسبي ومرتادي الجامعة، مشيراً إلى أنه يراعى في تطبيقه المرونة في الاستجابة لأي مستجدات تطرأ فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد-19) والتدابير المتعارف عليها عالمياً.

وأضاف العياش أن الإدارات الجامعية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة وإدارة الإنشاءات والصيانة وإدارة الخدمات العامة وإدارة التغذية قد قامت بتدشين خدمة التواصل عبر أرقام الطوارئ في حال حدوث أي طارئ أو أي ملاحظة من قبل الطلبة أو منتسبي الجامعة.

وفي ختام تصريحه تقدم العياش بالتهنئة لجميع أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة والإداريين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وعودة الحياة الجامعية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه وأن يكون عاماً موفقاً للجميع وتعود الدراسة في جامعة الكويت كسابق عهدها.