سمحت الحكومة الوطنية في لوكسمبورج بزراعة القنب على نطاق محدود للاستخدام الشخصي في البلاد نتيجة لمجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وبحسب التدابير المطروحة ، سيتم السماح بما يصل إلى أربعة نبتات من القنب في المنازل ولكل أسرة في المستقبل. ورغم ذلك، سيستمر حظر حيازة القنب واستهلاكه في الأماكن العامة.

ويسعى الائتلاف الحاكم في لوكسمبورج منذ فترة إلى وضع خطط لتقنين زراعة القنب وبيعه واستهلاكه للاستخدام الشخصي.

ووفقا للمركز الأوروبي لرصد المخدرات ومقره لشبونة، ستكون لوكسمبورج رائدة في أوروبا في مثل هذه اللوائح بعيدة المدى.

وتأخر تنفيذ الخطط في لوكسمبورج، حيث أشارت الحكومة إلى كون جائحة فيروس كورونا أحد أسباب تأجيل الخطط.

ووفقا للحكومة، فإن المقترحات تخفف القانون الجنائي ليتم تطبيقه على حيازة وشراء ما يصل إلى ثلاثة جرامات من القنب.

ويجري التخطيط لزيادة تواجد الشرطة، وتثبيت كاميرات في زي رجال الشرطة، وتعميم مفهوم حظر المخدرات في المدارس من بين أمور أخرى.