أعلن مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات عن إطلاق برنامج تدريبي للخريجين من الشباب الإماراتي، وللعاملين في مجال الأمن السيبراني.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم السبت أن البرنامج، الذي يستمر على مدى ثلاثة أشهر، يسعى إلى تعزيز مهارات ومعارف المتدربين في مجال الأمن السيبراني، وإلى حماية عملية التحول الرقمي لدولة الإمارات، وتزويد المتدربين بخبرات ومهارات عملية مهمة.

وسيضم البرنامج 10 متدربين من الشباب الإماراتي، يتم اختيارهم من قبل لجنة تتكون من خبراء من مجلس الأمن السيبراني ووزارة التربية والتعليم.

وقام المجلس باختيار شركة "اتصالات" كشريك في هذا البرنامج، لتمكين المتدربين من العمل والتدريب في قسم الأمن السيبراني في الشركة، وبالشكل الذي يتيح لهم فرصة فهم مختلف التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها دولة الإمارات ويتم التعامل معها بشكل يومي.