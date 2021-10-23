قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، إن بالإمكان أخذ جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 مختلفة عن نوع الجرعة السابقة، لكنه أوصى بأخذ اللقاح الأصلي إن كان متاحا.

وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في مقابلة مع سي.إن.إن "نوصي بشكل عام أن تكون الجرعة المعززة من النوع الذي تلقيته في البداية".

وأضاف "لكن لسبب أو لآخر، ربما تفرض ظروف مختلفة نفسها، سواء فيما يتعلق بمدى توافر النوع أو لمجرد أسباب شخصية، حينها بوسعك أن تتلقى نوعا مغايرا".

وأوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها السكان بأخذ جرعات معززة من لقاح كوفيد-19 بالنسبة لمن تلقوا جرعات مودرنا وجونسون اند جونسون وقالت إن بالإمكان اختيار لقاح مختلف عما تلقوه سابقا.

وفتحت التوصيات الباب أمام متلقي جرعة جونسون اند جونسون الواحدة لأخذ جرعة من لقاح فايزر أو مودرنا اللذين أظهرا قدرا أكبر من الحماية في العديد من الدراسات.