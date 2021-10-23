توصلت شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية فيسبوك إلى اتفاق مع تحالف الصحافة والمعلومات العامة في فرنسا، تدفع بموجبه فيسبوك مبالغ مالية للصحف القومية والإقليمية الفرنسية مقابل نشر أخبارها ومقالاتها عند مشاركة المستخدمين لهذه المواد عبر منصة فيسبوك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه لم يتم الإعلان عن الشروط المالية للاتفاق، لكن فيسبوك قالت في بيان إن الاتفاق يعني بدء إطلاق خدمة فيسبوك الإخبارية في فرنسا خلال يناير المقبل.

وقال بيير لوت، رئيس التحالف، إن الاتفاق يعني الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وسيوفر "تمويلا كبيرا لأعضاء التحالف وبخاصة الصحف الصغيرة".

وأشارت فيسبوك في بيانها إلى كيف تتيح أمام ملايين الأشخاص الوصول الحر إلى الناشرين. وأوضحت أن الناشرين قد يحصلون على عائد إضافي من خلال المنصة بالإضافة إلى جذب القراء إلى مواقعهم.

كما يضع الاتفاق الأساس لإطلاق "فيسبوك نيوز" وهي مساحة مخصصة يمكن للمستخدم فيها متابعة أحدث العناوين والموضوعات التي تجذب اهتمامه في فرنسا اعتبارا من العام المقبل.

وأبرمت الشركة الأمريكية منذ أيار/ مايو الماضي اتفاقات مع عدد من الناشرين في ألمانيا لصالح "فيسبوك نيوز"، لكن لم يتم إبرام اتفاق على مستوى اتحاد الصحف.

واستغرق التوصل للاتفاق مع تحالف الصحف الفرنسية عامين، ولا تقتصر القضية الأساسية على فيسبوك، حيث تعرضت جوجل، التابعة للشركة الأم "ألفابيت" لغرامة قيمتها 500 مليون يورو (582 مليون دولار) من السلطات الفرنسية لحماية المنافسة في تموز/ يوليو الماضي، لعدم تفاوضها مع شركات الإعلام، وتقدمت الشركة الأمريكية باستئناف بشأن قرار الغرامة.

ولطالما اشتكى ناشرون من أن فيسبوك وجوجل تستحوذان على حصة متزايدة من سوق الإعلانات الالكتروني ببيع إعلانات على منصاتهما إلى جانب مقالات يحصلان عليها مجانا.