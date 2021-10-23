قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر إن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين القوى الكبرى في العالم لحل قضايا مثل وباء فيروس كورونا وتغير المناخ ، محذرا الدول من التركيز فقط على مصالحها الخاصة.

ونقلت وسائل إعلام صينية اليوم السبت عن كيسنجر قوله في بث مباشر خلال قمة بوند السنوية المنعقدة في شنغهاي : "إذا أصبح العالم ساحة للتوجهات القومية لجميع البلدان ، فسيكون من الصعب للغاية منع المشاكل وتجنب الصراعات".

وقال الدبلوماسي الذي مهد الطريق لرحلة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى الصين في عام 1972 إن الاتصالات العالمية أصبحت أسهل بعد أن أصبح للدول الأخرى فهم أكثر عمقا لثاني أكبر اقتصاد في العالم وهى الصين، وفقا لتقرير باللغة الصينية من موقع "إيفنج كوم ".

وأشاد كيسنجر بقرار بكين وقف بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم خارج البلاد ، مضيفا بأن برنامج الوقاية من الملاريا التابع لمنظمة الصحة العالمية هو مثال جيد لفوائد التعاون العالمي ، وفقا للتقرير الذي اوردته وكالة بلومبرج للأنباء .

وقمة بوند في شنغهاي هي منتدى مالي يستمر ثلاثة أيام ويختتم غدا الأحد.