حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النساء على الانخراط بشكل أقوى في العمل السياسي.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الخاص بالعطلة الأسبوعية:" يجب مواصلة العمل من أجل زيادة ثقة النساء في أنفسهن بوجه عام، وحتى لو كانت هناك نساء على هذا النحو، فإن هذا الأمر لم يصل بهن بعد إلى حد المصارعة على الفوز برئاسة حزب على سبيل المثال".

وأضافت المستشارة: "لا يسعني إلا أن أشجع النساء على الانخراط، أما اقتصار الأمر على الرجال فقط، فلم يعد هذا مناسبا للعصر"، مشيرة إلى أنه إذا أراد حزب ما أن يكون حزب شعبيا، يتعين عليه أن يقترب من التكافؤ وأن يرغب فيه.