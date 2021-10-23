كشفت نتائج دراسة طبية حديثة، نُشِرَت في عدد أكتوبر من مجلة "آي ساينس" الطبية، عن دور الخلايا الدهنية في التدهور المعرفي والتنكس العصبي.

أظهر العلماء في جامعة "مارشال" في ولاية فيرجينيا الأمريكية أن الخلايا الدهنية تتحكم في الاستجابة الجهازية لوظائف الدماغ؛ مما يتسبب في ضعف الذاكرة والإدراك لدى الفئران. كما يؤثر تنشيط بروتين (Na+/K+-ATPase) على وظائف البروتينات المهمة في الخلايا الدهنية وكذلك منطقة "الحُصين" في الدماغ؛ مما يؤدي إلى تدهور وظائف المخ وبالتالي الإصابة بالتنكس العصبي.

ويرى الباحثون أن استهداف الخلايا الدهنية لمقاومة بروتين (Na+/K+-ATPase) يؤدي إلى تحسين هذه النتائج.

وقال الدكتور جوزيف شابيرو، أستاذ وعميد كلية الطب جامعة "مارشال" في برشلونة: "كان هدفنا هو إثبات أن إشارات بروتين (Na وK-ATPase)، خاصة في الخلايا الشحمية، لها دور رئيس في إحداث تغييرات في مناطق معينة من الدماغ، وعلى الأخص في منطقة الحُصين في الدماغ، وهو أمر بالغ الأهمية للذاكرة والوظيفة الإدراكية".

ولجأ الباحثون إلى استخدام نموذج فأر معدل وراثيًا أطلق سلسلة كيميائية من الأحماض الأمينية (NaKtide) على وجه التحديد، تعمل على تثبيط وظيفة إشارات بروتين" (Na+/K+-ATPase)، وهو ما ساهم في تحسين وظيفة منطقة "الحصين"، الجزء المرتبط بالذاكرة والإدراك في الدماغ.