أعلنت شركة بيت الأوراق المالية عن نتائجها المالية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، حيث حققت الشركة أرباحا بقيمة 3.3 ملايين دينار، بواقع 7.4 فلوس للسهم.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم يوسف الغانم في تصريح صحافي، إن النتائج عززت مكانة «البيت» كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من حيث حجم الأصول المدارة، حيث شهد 2021 قفزة بحجم الأصول المدارة من قبل الشركة إلى 322 مليون دينار، بزيادة بلغت 20% عن العام الماضي.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة فهد بودي إن «البيت» استمرت في التوسع بنجاح في نشاط تسويق وإدارة الاستثمارات العقارية التطويرية قصيرة الأجل في قطاع الصناعات الخفيفة بالولايات المتحدة الأميركية لصالح عملائها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع أحد أكبر المطورين المتخصصين في هذا المجال، حيث أتمت الشركة حتى تاريخه صفقات عقارية تجاوزت قيمتها 80 مليون دولار أميركي في مدة أربع سنوات، كما تتطلع الشركة إلى المزيد من التوسع في هذا المجال.