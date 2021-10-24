«سينمائيات 2020» يحصد «الفضية» في مسابقة شركات الإنتاج

مفرح الشمري



وسط الاشتراطات الصحية المعمول بها في العاصمة التونسية، اختتمت امس الأول أنشطة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس في دورته الـ21 والتي أقيمت تحت شعار «دورة التواصل والتجديد»، الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، وحصدت إذاعة الكويت جائزتين، حيث فاز بالمركز الاول برنامج «آباؤنا بعد التحية» بالاضافة الى فوز برنامج «حياتنا العملية».



كما حصد تلفزيون الكويت جائزتين، بينما حصدت مجموعة السلام للانتاج الفني الجائزة الفضية في مسابقة البرامج المنوعة والكوميدية لشركات الانتاج في السباق الموازي للمسابقة الرسمية، وذلك بعد فوز البرنامج المنوع «سينمائيات 2020» الذي عرض على شاشة تلفزيون الكويت في رمضان 2020 وهو من بطولة عبدالعزيز المسلم، محمد العجيمي والراحلة انتصار الشراح والراحل مشاري البلام، هيا الشعيبي، أحمد العونان، خالد العجيرب، شهاب حاجية، شوق، جمال الشطي، عبدالله الخضر، عبدالله المسلم، منى حسين، حسن ابراهيم ومحمد الحملي وغيرهم، ومن إخراج نواف الشمري.



يذكر أن المهرجان كرّم الفنانة إلهام الفضالة ونهال عنبر وشهاب جوهر وآخرين من النجوم العرب، كما كرم عضو هيئة التدريس في قسم النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية د.نرمين الحوطي لمشاركتها في أعمال تحكيم المسابقات الإذاعية للمهرجان.