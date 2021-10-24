مفرح الشمري



يغادر اليوم الشاعر الغنائي المخضرم عبداللطيف البناي برفقة عدد من ذويه الى العاصمة البريطانية لندن ليبدأ رحلته العلاجية المتخصصة في علاج مرض «الرعاش» الذي أثر على «بوناصر» في الفترة الأخيرة بشكل كبير لدرجة أنه لا يستطيع الوقوف.



وفي هذا الصدد، ثمن البناي وقفة «الأنباء» معه في تسليط الضوء على حالته الصحية والتي تجاوب معها وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير الصحة د.الشيخ باسل الصباح اللذان بذلا جهدا في إنهاء إجراءات سفره للخارج لاستكمال علاجه هناك.



وأضاف قائلا: ‏‏جزيل شكري وامتناني ‏إلى وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري ووزير الصحة د.الشيخ باسل الصباح وزير الصحة على جهودهم ووقفتهم معي ومساعدتي للسفر للعلاج بالخارج، والشكر موصول لجريدة «الأنباء» الداعمة للفن والفنانين ونصيرتهم في كل شيء، وألف شكر لجميع الفنانين وكل من زارني وسأل عني للاطمئنان على صحتي.



وطلب الشاعر القدير عبداللطيف البناي من أهل الكويت ألا ينسونه بالدعاء ليتمم الله عليه بالشفاء ويعود لأرض وطنه سالما معافى بإذنه تعالى.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للشاعر المخضرم عبداللطيف البناي في رحلته العلاجية والعودة إلى أرض الوطن سالما معافى.