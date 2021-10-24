هادي العنزي



تبدأ الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة السلة بمواجهة تجمع بين القرين والجهراء في الـ 5.30 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، فيما يبدأ كاظمة وبرقان مشوارهما في الـ 7.30 مساء على ذات الصالة.



ويسعى الجهراء في المباراة الأولى، إلى مواصلة بدايته القوية التي توجها بفوز مفاجئ على القادسية (68-65) في أولى مباريات الفريقين بالدوري، بفضل تألق محترفيه التونسي صالح الماجري، واللبناني وائل عراقجي، وقيادة المدرب التونسي عبدالمنعم الحبيب الذي عرف جيدا كيفية تحييد نقاط قوة القادسية، فيما يسعى القرين على الجهة الأخرى بقيادة مدربه التونسي جمال بن عبدالكريم لبداية تظهر الاستعداد الجيد الذي قام به الفريق خلال معسكره التركي، وكذلك لتجاوز تعثره سريعا أمام حامل اللقب وبطل الخليج إثر خسارته (78-118) في مباراته الأولى.



وفي المباراة الثانية، تبدو حظوظ كاظمة جيدة في تحقيق الفوز، بقيادة المدرب الأميركي أودينيز، وإن كان برقان يسعى لمفاجأة خصمه، بقيادة مدربه الوطني د.طلال القلاف.