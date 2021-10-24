يعقوب العوضي



يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي العربي في الـ 7:30 مساء اليوم في مواجهة صعبة مع الكويت على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ويمتلك الأخضر 4 نقاط، فيما يدخل الأبيض المواجهة وله 8 نقاط. ويسبق اللقاء المرتقب مباراة لا تقل أهمية في الـ 5:30 تجمع السالمية (8 نقاط) مع برقان (4 نقاط).



ولا تقبل مواجهة الكويت حامل اللقب مع العربي القسمة على اثنين لما يملكه الطرفان من مقومات النجاح وتحقيق الفوز، فالعميد بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي نجح في حصد العلامة الكاملة بالجولات الأربع الماضية، معلنا استمرارية حيازته لقب الدوري.



في المقابل، فإن العربي لا يعيش أفضل حالاته، حيث يحتاج فنيناد مدرب الفريق لمزيد من الانسجام بين اللاعبين خاصة المحترف بونينكو الذي لم يظهر بالمستوى المأمول على عكس المحترف الايراني سجاد استكي. ويسعى اليوم لقلب التوقعات والإطاحة بحامل اللقب.



يرفض السماوي أي محاولة للإطاحة به رغم الصعوبات التي يواجهها الفريق، لكن القيادة السعودية ممثلة بالمدرب فاضل السعيد ومدرب الحراس مناف السعيد يشكلان دعامة قوية تكتيكيا وفنيا للفريق بالإضافة الى فاعلية اللاعبين.



أما برقان فيعتمد على خبرة مدربه سعيد حجازي ومساعده الوطني خالد ملحم في تحقيق النتائج الإيجابية والوصول الى المنطقة الدافئة في الترتيب العام على أقل تقدير.



وفي إطار منافسات دوري الدرجة الأولى، يلعب في الـ5:30 خيطان (4 نقاط) مع التضامن (نقطتين) على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية، وعند الـ 7:30 يتواجه الشباب (نقطتين) مع اليرموك (8 نقاط).



إلى ذلك، تعرض حارس مرمى منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف فاردار المقدوني لإصابة بالتواء في كاحل القدم اليسرى وذلك أثناء فترة الإحماء في مباراة فريقه أمام آلبرغ النرويجي ضمن بطولة دوري ابطال أوروبيا أول من أمس.