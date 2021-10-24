عبدالعزيز جاسم



اطمأن الجهازان الطبي والفني للفريق الأول لكرة القدم في كاظمة، على لاعبيه المصابين بعدما تمكنوا من التعافي والانضمام إلى تدريبات الفريق بشكل طبيعي دون الشعور بمضاعفات الإصابة، حيث شارك الثلاثي طلال العجمي وعمر الحبيتر وعبدالعزيز بخيت في التدريبات الجماعية بمتابعة من الجهاز الطبي الذي لم يبد أي ملاحظة، ما يعني قدرتهم على المشاركة في المباريات الودية التي ستقام خلال فترة التوقف، والتي تقارب الشهر بسبب مشاركة الأولمبي في تصفيات آسيا وخوض الأزرق مباراتين وديتين أمام التشيك وليتوانيا يومي 11 و15 نوفمبر المقبل.



إلى ذلك، يواصل مهاجم كاظمة والأزرق شبيب الخالدي رحلة علاجه في مستشفى سباير بالدوحة ويحتاج إلى وقت من أجل العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات.