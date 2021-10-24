استقبلت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت أبطال منتخب الكويت للدراجات المائية بمبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي، وذلك بعد حصولهم على 10 ميداليات ضمن مشاركتهم في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية للعام 2021 التي أقيمت في أكتوبر الجاري بالولايات المتحدة الأميركية.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل الاستقبال قد شهد حضور كل من أمين السر العام في النادي البحري الكويتي خالد الفودري، ورئيس لجنة الدراجات المائية حسين دشتي، بالإضافة إلى مسؤولي النادي البحري الكويتي والوفد المرافق للمنتخب وعدد من الهيئات والشركات الداعمة له وفي مقدمتهم زين.



وعبرت الشركة عن فخرها بشراكتها الاستراتيجية مع أبطال العالم على مدار عقد كامل من الزمن، وذلك تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وجاءت لتؤكد على ثقتها الكبيرة في كفاءات الشباب الكويتي الذي يحمل اسم الكويت في المحافل الإقليمية والعالمية على حد سواء، حيث أحرز أبطال المنتخب 10 ميداليات (8 ذهبيات، وفضيتين) ضمن مشاركتهم في بطولة العالم للدراجات المائية التي اختتمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية.



وأشارت «زين» إلى أن منتخب الكويت للدراجات المائية قد تم تشكيله واعتماده رسميا من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي، وذلك لتمثيل الكويت في جميع البطولات الإقليمية والعالمية، حيث قد أحرز أبطال المنتخب العديد من الإنجازات خلال مشاركاتهم السابقة في عدد من أكبر البطولات الخليجية والآسيوية والعالمية.



وتشمل أبرز إنجازات منتخب الكويت الوطني الإنجاز الكبير الذي حققه في بطولة أوروبا العام الماضي كجولة أولى من بطولة العالم وفاز فيها بطل أبطال العالم وحامل اللقب محمد بوربيع بالمركز الأول في فئة «برو جي بي» لكبار المحترفين، بالإضافة إلى حصول المنتخب على 7 ميداليات (ذهبيتين، ثلاث فضيات، وبرونزيتين) ضمن مشاركتهم في بطولة العالم الأخيرة في عام 2019، ولقب بطولة العالم للعام 2018 ومجموع العلامة الكاملة للنقاط، والتي تعتبر أقوى البطولات المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات المائية (IJSBA)، وغيرها الكثير من الألقاب الإقليمية والعالمية.



وأعربت الشركة عن فخرها بجميع الفرق الوطنية التي تحمل العلم الكويتي وتحقق الإنجازات الكبيرة في شتى أنحاء العالم، موضحة أنها حريصة على تشجيع أبطال هذا المنتخب والذي يعتبر واحدا من الفرق الوطنية المهمة التي تسعى إلى المساهمة في الارتقاء بالمستوى الرياضي في الكويت محليا ودوليا.



وأكدت «زين» أن رعايتها جاءت تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب، ومنها رياضة الدراجات المائية التي تعتبر من الرياضات المائية المحببة والشهيرة بين فئة الشباب في الكويت، حيث لن تدخر الشركة جهدا في مواصلة مساهماتها لإبراز الطاقات الوطنية وإنجازاتهم أينما كانوا.