القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك خبرات متميزة في عدد من المجالات منها: البنية الأساسية، والطاقة، والنقل، والكهرباء، والغاز الطبيعي.



جاء ذلك خلال ترؤس د.مدبولي ونظيره الألباني إيدي راما بمقر مجلس الوزراء امس جلسة مباحثات موسعة لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. واستعرض د.مدبولي خلال المحادثات خطة مصر خلال السنوات الماضية، وما أنجزته في مجال البنية الأساسية، وما تشهده من تطورات في المجال العمراني، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود القيادة السياسية للنهوض بجودة حياة المواطن المصري التي تعد أولوية قصوى في المرحلة الراهنة. وأكد رئيس الوزراء أهمية تشجيع الشركات المصرية والألبانية على المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في البلدين، والتي من شأنها تعريف المستثمرين ورجال الأعمال لدى الطرفين بالفرص التجارية والاستثمارية.



من جانبه، أكد رئيس وزراء ألبانيا ضرورة العمل على تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين، من خلال وضع أهداف وخطط واضحة لتنميته وفقا لأسس منهجية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات، وتتضمن الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى.



وفي السياق، أعرب إيدي راما عن تطلعه لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وتيرانا، لافتا إلى النجاحات التي شهدتها شركات خطوط الطيران الجوية في السوق الألباني، وعن تطلعه كذلك للاستفادة من الخبرة المصرية في تنظيم المعارض واستضافة الفعاليات الثقافية، ومشاركة مصر في المعارض التي تنظم بألبانيا، فضلا عن الاستفادة من الخبرة والتجربة المصرية في مجال تطوير التعليم.



على صعيد آخر، قال د.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم إدراج 74 عالما من علماء الجامعة في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم، وذلك طبقا لمؤشرات الاقتباس المركبة، لتحتل الجامعة المرتبة الأولى مصريا للعام الثاني على التوالي بأكبر عدد علماء.



وأوضح د.الخشت في بيان امس أن قائمة أفضل العلماء حول العالم التي نشرت في أكتوبر العام الماضي ضمت 55 عالما من جامعة القاهرة، مؤكدا تفوق الجامعة في مجالات التصنيف المتعددة والتي تأتي من مؤسسات علمية موثوق بها، لافتا الى أن الجامعة تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية.