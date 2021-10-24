القاهرة - ناهد إمام



أعلنت د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان استقبال الشحنة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «فايزر» بإجمالي مليون و398 ألفا و150 جرعة بمطار القاهرة الدولي، والمقدمة من الحكومة الأميركية بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة. وأوضح د.خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء وهو عبارة عن جرعتين تفصل بينهما 21 يوما.