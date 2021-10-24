آلاء خليفة



أطلقت القائمة الائتلافية بجامعة الكويت حملتها الانتخابية للعام النقابي 2021-2022 تحت شعار «مسيرة ومسار».



وأوضح منسق القائمة الائتلافية فيصل الفضلي، أن هذا الشعار قد يحمل في طياته التأكيد على عراقة القائمة خلال مسيرتها طول الـ 40 عام وهي في خدمة الجموع الطلابية ملتزمة بمسارها المنبثق من مبادئها الثلاث كونها قائمة كل مسلم محب لشرع الله وكل وطني يسعى لمصلحة بلاده وكل طالب ينشد جامعة أفضل.



وأكد الفضلي أن القائمة تخوض انتخابات استثنائية بعد توقف لمدة عامين بسبب الظروف الصحية التي مر بها العالم، متقدما باسم القائمة بالشكر للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة والقوائم والجمعيات الطلابية على جهودهم خلال الأزمة.



وشدد الفضلي على ضرورة التحلي بالمنافسة الشريفة واحترام الزمالة، داعيا الجموع الطلابية للمشاركة البناءة في الانتخابات واختيار من يرونه يمثلهم خير تمثيل.