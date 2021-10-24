آلاء خليفة



طالب أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر الخضري مدير عام الهيئة بالإنابة وعمداء الكليات بعدم تغيير أعضاء اللجان الفنية بالأقسام العلمية في الكليات.



وقال الخضري إن أعضاء اللجان المشكلة بالبعثات والانتدابات والتعيينات بالأقسام العلمية لم يقوموا بأي أعمال جوهرية ولم يجتمعوا البتة خلال عامين بسبب جائحة كورونا، مشددا على ضرورة إعطاء فرصة لهم للقيام بمهام كأعضاء لجان تم اختيارهم قبل جائحة كورونا، ولم ينالوا فرصة حقيقية للمشاركة والإسهام في تطوير أعمال الأقسام العلمية.



وطالب الخضري مدير عام التطبيقي بالإنابة د.جاسم الأنصاري بتوجيه عمادات الكليات والأقسام العلمية الى ضرورة الإبقاء على اللجان المشكلة منذ بدء الجائحة في فبراير 2019، لإعطاء الفرصة لهم وليتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل. وأكد الخضري أن إعادة تشكيل لجان البعثات والانتدابات والتعيينات مرة أخرى يعتبر إجحافا بحق الأساتذة الذين لم يكونوا سببا في عدم القيام بدورهم المنوط بهم ومهامهم الموكلة إليهم بسبب إيقاف الدراسة في منذ بداية الجائحة.



ودعا الخضري الأقسام العلمية الى ضرورة الالتزام بميثاق العمل المهني والتدريس، وعدم ترشح أساتذة جدد هذه السنة لحين استكمال اللجان السابقة أعمالها، والخروج بنتائج إيجابية تفيد العملية التعليمية والأكاديمية.