يعقد مجلس الأمة الجلسة الأولى والافتتاحية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر بعد غد الثلاثاء الموافقة 26 أكتوبر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى الافتتاحية خمسة بنود جاءت كالتالي:

البند الأول: حفل الافتتاح

البند الثاني: انتخاب أمين السر.

البند الثالث: انتخاب مراقب المجلس.

البند الرابع: انتخاب أعضاء اللجان الدائمة (والمؤقتة إن وجدت).

وتنص المادة (93) من الدستور على أن "يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله".

(أولا) لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري" كانت في الدورات الماضية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أعضاء".

(ثانيا): اللجان الدائمة:

أ- لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة.

ب- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة

ج- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها سبعة.

د- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة.

هـ- لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعدد أعضائها خمسة.

و-لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة.

ز- لجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة.

ح- لجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة.

ط- لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد أعضائها سبعة.

ي- لجنة حماية الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة.

ک- لجنة الأولويات وعدد أعضائها خمسة (يتم انتخاب ثلاثة منهم فقط يضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

-البند الخامس: انتخاب أعضاء ممثلين لمجلس الأمة لعضوية البرلمان

العربي (عدد أربعة أعضاء).