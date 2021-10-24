طرحت شركة ألعاب الفيديو اليابانية نينتندو إصدارا محدثا من لعبة مترويد دريد لحل مشكلة محتملة كانت تؤدي إلى توقف اللعبة أثناء اللعب.

وبحسب موقع الدعم الفني للشركة اليابانية فإن الخطأ الفني كان يحدث قرب انتهاء اللعبة إذا دمر اللاعبون أحد الأبواب، عند وضع علامة الخريطة على الباب. وفي حالة نشاط هذا الخلل، ستغلق اللعبة بشكل قسري، في حين سيستقبل اللاعبون رسالة خطأ تقول "سيتم إغلاق البرنامج بسبب حدوث خطأ".

وذكرت الشركة أن الإصدار مترويد دريد 1ر0ر1 الذي تم طرحه سيحل هذه المشكلة إلى جانب مشكلات أخرى غير محددة "لتحسين ممارسة اللعبة بشكل عام". وسيتم تنزيل النسخة الجديدة وإعدادها على الجهاز بصورة آلية عندما يتصل جهاز الألعاب نينتيندو سويتش بالإنترنت.

يذكر أن نينتيندو أطلقت اللعبة مترويد دريد لجهاز الألعاب سويتش يوم 8 تشرين أول/أكتوبر الحالي. وتعتبر اللعبة أول إصدار من سلسلة مترويد منذ حوالي عشرين عاما.