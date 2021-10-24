قررت حكومة بوتسوانا نقل حيوانات وحيد القرن، خارج "دلتا أوكافانجو" بعد ارتفاع كبير في عمليات الصيد، غير الشرعية، التي شهدت، مقتل 92 من الحيوانات المهددة بالإنقراض، في العامين الماضيين، مقارنة بسبعة فقط في الفترة من عام 2010 حتى عام 2018، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء

ودلتا "أوكافانجو" هي واحدة من اثنين من مواقع التراث العالمي، في الدولة الواقعة جنوب إفريقيا، وهي أرض رطبة، تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع(7700 ميل مربع)، يقطنها 130 نوعا من الحيوانات، بما فيها وحيد القرن الأبيض والأسود.

وهي من مناطق الجذب السياحي الرئيسية في بوتسوانا.

وقال مدير إدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية، كابيلو سينياتسو، في بيان ، إنه سيتم نقل حيوانات وحيد القرن الباقية في الدلتا، إلى محميات، في مختلف أنحاء البلاد، للسماح بتعافي تلك الحيوانات.

وكانت بوتسوانا قد شهدت سابقا، الانقراض الوشيك لحيوانات وحيد القرن في البرية في تسعينيات القرن الماضي، قبل نقلها إلى محميات وحمايتها من قبل الجيش.

ولم تقدم بوتسوانا حصيلة لعدد حيوانات وحيد القرن، لإخفاء تلك المعلومات عن الأشخاص الذين يصطادونها بشكل غير شرعي