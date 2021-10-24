أكد الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول لكرة القدم، أن بإمكانه اللعب في أعلى مستويات لعدة سنوات مقبلة، معربا عن أمله في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

ونقل موقع إنفيلد واتش البريطاني، اليوم /الأحد/، عن تصريحات صلاح لشبكة سكاي العالمية عند سؤاله عن موعد الاعتزال : "يمكنني اللعب في أعلى المستويات لسنوات عديدة، أعتقد أنني في أفضل حالة، يمكنني اللعب حتى أبلغ من العمر 38 أو 39 عامًا".

وقال الفرعون المصري عن مسألة الفوز بالكرة الذهبية: "لا يزال بإمكاني كلاعب الفوز بها في الثلاثينيات، انظر إلى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكنني آمل أن أفوز بها هذا العام".

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح ضمن أحد المرشحين المُعلنين من قبل مجلة "فرانس فوتبول" للمنافسة هذا العام على جائزة الكرة الذهبية مع كل من ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، كيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي والعديد من النجوم.