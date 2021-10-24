أظهرت بيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الأحد ارتفاع شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 2ر10% من كانون ثان/يناير حتى أيلول/سبتمبر الماضيين لتصل إلى 249 مليون وحدة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن البيانات أظهرت أن شحنات الهواتف المحمولة تراجعت خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 1ر8% على أساس سنوي لتصل إلى 44ر21 مليون وحدة.

وأوضحت البيانات أنه تم إصدار 58 طرازا جديدا الشهر الماضي، بانخفاض بنسبة 3ر3% مقارنة بالعام الماضي.

واستمرت الطرازات المحلية في الهيمنة على شحنات الهواتف المحمولة الشهر الماضي. ووصل حجم الشحنات من الطرازات المحلية نحو 27ر20 مليون وحدة. لتمثل 5ر94% من إجمالي الشحنات.