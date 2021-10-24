ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 86 شخصا في إطار حملة كبرى لمنع العمليات الإجرامية عبر شبكة النقل العام في سيدني.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية في بيان اليوم الأحد إن ضباط تابعين لشرطة النقل اعتقلوا 86 شخصا لارتكابهم مجموعة من الجرائم بما في ذلك الاعتداء وحيازة المخدرات وحيازة أسلحة محظورة والتعامل مع عائدات الجريمة والسرقة.

وخلال العملية، التي جرت يومي الجمعة والسبت عبر وسائل النقل العام في سيدني، حرر الضباط أيضا أكثر من 430 مخالفة وصادروا 18 قطعة سلاح محظورة- من بينها سكاكين.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن "عملية كلوسس" كانت أكبر حملة على الجريمة عبر شبكة النقل العام في سيدني منذ إلغاء أوامر البقاء في المنزل في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت ديسبا فيتزجيرالد ، قائدة شرطة النقل في نورث ويست: "مع استئناف المزيد من الأشخاص للسفر عبر وسائل النقل العام والتنقل بحرية في جميع أنحاء سيدني الكبرى، فإن أولويتنا هي الحفاظ على سلامة الركاب ونريد أن يعرف جميع المسافرين أن الشرطة موجودة للمساعدة".

وتابعت "خلال العملية التي استغرقت يومين، فإن غالبية الركاب كانوا لطفاء ويراعي بعضهم البعض والشرطة."

وأضافت أنه "لسوء الحظ، كانت هناك قلة قليلة من الأفراد يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر بسلوك غير قانوني وقد تم التعامل معهم وفقًا لذلك".

وقالت فيتزجيرالد: "لقد أرسلنا لهم رسالة قوية مفادها أن ضباطنا سيواصلون تأمين شبكة النقل العام ولن يتسامحوا مع السلوك الإجرامي والمعادي للمجتمع".