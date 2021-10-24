من الممكن أن تنفق إيطاليا أكثر من 5 مليار يورو (8ر5 مليار دولار) لتخفيف آثار ارتفاع تكلفة الطاقة على المستهلكين، بحسب ما ذكرته صحيفة ال ميساجيرو نقلا عن مسؤولين حكوميين لم تذكر اسماءهم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي تعتزم ضخ 3 مليار يورو، تم تخصيصها بالفعل الشهر الماضي، لتخفيف آثار ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء حتى نهاية العام الجاري، كما خفضت الضرائب وتكاليف أخرى.

وأفادت الصحيفة أن الحكومة تعتزم أيضا تخصيص ما لا يقل عن ملياري يورو لعام 2022 في الموازنة المقبلة.

وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت مطلع هذا الشهر أن الحكومة تعتزم الاستمرار في التدخل لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.