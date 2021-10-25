الكويت أول أسواق المنطقة التي يتم فيها إطلاق التقنية الرائدة للسلامة والأمن داخل المركبة

تتميز «أونستار» تقنية السلامة والأمن داخل المركبة الرائدة من «جنرال موتورز»، بقيامها بوظيفتين أساسيتين هما: توفير الحماية للسائق والركاب، إلى جناب تمكينهم من البقاء على اتصال بالعالم حولهم، وذلك من خلال المجموعة الأوسع من خدمات السلامة والأمن المتوافرة في السوق، وتتاح حاليا تقنية «أونستار» في معظم طرازات «جنرال موتورز» للعام 2021، شاملة علامات «شفروليه»، «جي إم سي» و«كاديلاك» التجارية الموجودة في الكويت.

وتأتي المركبات الحديثة من «جنرال موتورز» مزودة من البداية بهذه التقنية عبر شريحة e-Sim الإلكترونية من STC، حيث تعتبر «أونستار» خدمة اشتراك وفق الرغبة توفر مستويات لا تضاهى من السلامة والأمن.



وحول هذا الموضوع، قال غاري د.ويست، المدير التنفيذي لـ «أونستار» أفريقيا والشرق الأوسط وحلول التنقل المستقبلية لدى «جنرال موتورز»: تتفرد أونستار بذاتها بالفعل، فهي تقود الدرب عبر ميزة السيارة المتصلة لتقريبك من مركبتك أكثر من أي وقت مضى.

كما أن السائقين في الكويت يتميزون باهتمامهم وشغفهم بالتقنيات الحديثة، وهم يطلبون دوما المزيد من مركباتهم للاستمتاع والاستفادة من كل رحلة للحد الأقصى، وبالتالي فإن أونستار قادرة على توفير الدعم عند كل نقطة تواصل من خلال تقنيات متطورة جدا مدعومة بلمسة بشرية.

وتتوافر أونستار فقط عند اشتراك العميل بالخدمة، في ظل استمرار «جنرال موتورز» بإبقاء العملاء في قلب كل عملياتها، مع منح الأولوية للخيارات والسيطرة وخصوصية بيانات كل سائق.



ومن المعروف أن لا أحد يخطط لتعرضه لحادث أو سرقة مركبته أو حتى فقدان المفتاح، لكن «أونستار» متواجدة لتوفير المساعدة في الحالات الطارئة المشابهة، حيث تقدم خدمات رائدة داخل المركبة تسهم في إنقاذ الأرواح مستخدمة تقنيات حديثة لربطك مباشرة مع شخص حقيقي يقدم المساعدة اللازمة لك.



الاتصال لطلب المساعدة



بينما لا يمكنك توقع كل ما قد يحصل على الطريق، إلا أنك تستطيع التهيؤ لمواجهة الأحداث الطارئة، فعندما تكتشف أجهزة الاستشعار في المركبة وقوع حادث مروري وفتح الوسائد الهوائية، تقوم ميزة الاستجابة التلقائية لحوادث الاصطدام بتفعيل الاتصال الأوتوماتيكي من المركبة مباشرة مع مستشار خدمة «أونستار» الذي يعمل على توفير المساعدة المطلوبة لك، والبقاء معك على الخط لحين وصول فرق الاستجابة الطارئة إليك. كما باستطاعة مستشار خدمة «أونستار» ربطك مع من تحب، ما يمنح المزيد من الراحة والاطمئنان والدعم خلال الأوقات العصيبة.



ويقوم مستشار خدمة «أونستار» - فقط في الحالات الطارئة - باستخدام بيانات الحادث ونظام التموضع العالمي (GPS) والخرائط الدقيقة لتحديد مكان المركبة وربطها مع فرق الاستجابة الطارئة، حيث تتم مشاركة بيانات معينة عن الحادث وموقع المركبة الدقيق لضمان حصولك على المساعدة الصحيحة عندما تكون بأمسّ الحاجة لها.



باقة خاصة لكل الاحتياجات



تعي «أونستار» جيدا أنه لا يوجد أي تشابه بين سائقين اثنين، وبالتالي أطلقت مجموعة من باقات الاشتراك بأسعار متفاوتة، لمنح المزيد من الخيارات والمرونة للعملاء.

ضمن هذا الإطار، يستطيع العملاء الحصول على باقة الحماية أو باقة الاتصال بسعر 7.990 دنانير فقط في الشهر، أو الحصول على الباقة المجمعة بسعر 10.990 دنانير، ولمزيد من القيمة، يمكن للعملاء الحصول على الباقة السنوية والاستفادة من تغطية سنوية مقابل تكلفة 10 شهور فقط. كما تتطلب «أونستار» خطة بيانات داخل المركبة من STC بسعر قدره 3.5 دنانير مقابل 5 غيغابايت في الشهر.



وبعد الاشتراك في خدمة «أونستار» وتفعيلها، ستحصل على خدمات الاتصال القياسية لمدة تصل إلى 10 سنوات مجانا دون أي تكلفة، ما يتيح لك إمكانية الوصول إلى باقة من الخدمات المميزة مثل تشخيص حالة المركبة، تنبيهات التشخيص، تذكير الصيانة من الوكيل والسائق الذكي.