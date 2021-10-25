نعى مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح فقيد الأسرة الرياضية عضو لجنة المسابقات ومدير لجنة الحكام باتحاد كرة القدم عباس دشتي. وقال: «ليس هناك أشد ألما على النفس من أن تتلقى نبأ وفاة عزيز عليك خاصة إذا كنت قد عاشرت هذا الصديق خلال مشوارك الرياضي كلاعب أو إداري، وبقي وفيا صادقا لهذه الصداقة الحميمة إلى آخر لحظة من حياته».



وأضاف: «وداعا الصديق العزيز.. ليس هناك أشد قسوة وألما علينا أكثر من أن سمع نبأ وفاة صديق كان قريبا منا.. بوطارق كان وفيا صادق الوعد لهذه الصداقة لآخر لحظة قبل أن يأخذه الموت منا، على الرغم من أن الموت حق على كل إنسان، إلا أنه الأقسى والأصعب والأفجع على النفس، ولا يبقى لنا سوى تذكر الذكريات التي كانت تجمعنا معه والدعاء له في قبره.. دموع صامتة خرجت بحرقة تحمل مشاعر الحزن والأسى من أصدقائك ومحبيك عند تداول خبر وفاتك.. رحلت عن دنيانا وتركت لنا طيب عملك وحسن سيرتك، ونقاء سيرتك، وأجمل ذكريات الصداقة والأخوة التي ربطتنا بك وبأسرتك الكريمة».



واختتم فليطح قائلا: «برحيل بوطارق رحل رمز من رموز الإخلاص والوفاء والتفاني في العمل وعزاؤنا أنه ترك إرثا ضخما من السيرة العطرة داخل جدران الاتحاد الكويتي لكرة القدم من خلال اللجان المختلفة التي عمل بها وفي ملاعبنا الرياضية».



من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الكرة صلاح القناعي: «في وداع بوطارق يأبى اللسان أن ينطق، وتأبى الكلمات أن تترجل، ويأبى القلم أن يسطر الكلمات.. هل أتحدث عن بوطارق الحكم الدولي المتسامح الفذ أم المسؤول الحكيم المرشد البارع أم بوطارق الإنسان ذو الخلق الرفيع؟.. لا أستطيع أن أعبر عما في داخلي في لحظة شعرت بأنني عاجز عن الكتابة والقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل».



وأكد القناعي ان الفقيد رحل تاركا مسيرة حافلة بالنجاحات تجاوزت أكثر من 45 عاما، إذ لم يدّخر فيها جهدا في العطاء وكان مثالا للأخلاق والتعاون والمصداقية، وهو الذي طالما قال وردد:



«دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما الحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء».



اليوم نودعك ويودعك محبوك في الوسط الرياضي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بفسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.