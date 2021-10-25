هادي العنزي



عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية تدريباته بعد راحة سلبية منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي حاتم المؤدب، وذلك بعد توقف بطولة كأس الاتحاد، على أن يخوض مباراة ودية مع برقان في الأول من نوفمبر، على أن تتبعها ثانية بعدها بأسبوع، اذ يجري الجهاز الإداري للفريق اتصالاته مع نظرائه في الأندية للتوصل إلى اتفاق بشأن المباراة الودية الثانية.



من جهته، أكد مدير السماوي بدر الخالدي لـ «الأنباء» أن المباراة الودية تأتي لتعويض الفريق عن فترة التوقف الحالي، ولإبقاء اللاعبين في جاهزية المباريات، وتحضيرا لمنافسات الدوري الممتاز، مضيفا: «نأمل أن يعود الفريق كامل العدد دون أي إصابات بين اللاعبين في الأيام المقبلة، وذلك بعد تعافي المدافع مساعد ندا من الإصابة، فيما غادر فهد المجمد إلى ألمانيا لتلقي برنامج علاج طبيعي لمدة أسبوع لإصابته في الكاحل».