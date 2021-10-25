حصلت مجموعة الخليج للتأمين على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على نشرة الاكتتاب الخاصة لإصدار سندات بقيمة لا تتجاوز 60 مليون دينار، وذلك وفق بيان للشركة على موقع البورصة أمس.



وبحسب البيان، فإن نوع السندات من السندات الدائمة والمساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ذات فائدة ثابتة ومتغيرة قابلة لإعادة التقييم، وليس لها تاريخ استحقاق محدد إذ يمكن استدعاؤها بعد السنة الخامسة.



وتكون فائدة السندات ذات شرائح المعدل الثابت بمعدل 4.50% سنويا تستحق كل سنة على دفعات، أما الشرائح ذات المعدل المتغير، ففائدتها 2.75% سنويا فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، شريطة ألا يتجاوز معدل الفائدة الثابت إضافة إلى 1% تستحق كل سنة على دفعات. وأوضحت الخليج للتأمين أن العوائد المحققة من إصدار السندات سوف تستخدم لتعزيز مركز رأسمال الشركة، وللأغراض العامة، على أن تكون شركة كامكو للاستثماري مديرا للإصدار ووكيلا للاكتتاب.



وكانت وكالة «إيه إم بست» لخدمات التصنيف الائتماني قامت بتثبيت التصنيف الخاص بالقوة المالية والتصنيف الائتماني المصدر لشركة مجموعة الخليج للتأمين عند مستوى (A ممتاز، مع تعديل النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».



الجدير بالذكر أن أرباح «الخليج للتأمين» ارتفعت 19.6% في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 11.77 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 9.84 ملايين دينار للفترة المماثلة من عام 2020.