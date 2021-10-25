محمود عيسى



توقعت مجلة ميد أن يكتمل مشروع خط أنابيب الغاز التابع لشركة نفط الكويت والممتد من شمال الكويت إلى مصفاة ميناء الأحمدي بحلول فبراير 2022، وذلك وفقا لمصادر في الصناعة النفطية، حيث قال أحد المصادر إن العمل في المشروع يحقق تقدما سريعا، إذا اكتملت أعمال البناء تقريبا وسيبدأ تشغيله اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل.



وكانت شركة نفط الكويت قد أرست عقد المشروع في عام 2019 على شركة النفط والغاز الهندية لارسين اند توبرو، وبلغت قيمة المشروع 450 مليون دولار، وقد فازت الشركة بالعقد على أساس المبلغ المقطوع وتسليم المفتاح، لكن المشروع قد تعرض للتأخير خلال عام 2020، بسبب قضايا تتعلق بوباء كورونا حسب ما ذكرته المصادر لمجلة ميد.



وقالت مجلة ميد إن خط أنابيب تصدير الغاز والمرافق المرتبطة به سيغطي عند اكتماله مسافة 145 كيلومترا، أما الشركات الأخرى التي قدمت عروضا للفوز بالمشروع فتشمل كلا من:



٭ سايبيم (إيطاليا)



٭ SK للهندسة والإنشاءات (كوريا الجنوبية)



٭ تيكنيكاس ريونيداس (إسبانيا)



٭ اس ان سي لافالين (كندا)



ويشمل نطاق العمل الأساسي في المشروع إنشاء خط أنابيب غاز قطره 30 بوصة وخطي أنابيب غاز بقطر 40 بوصة، بالإضافة إلى نقطة ربط عند خط السياج بالمصفاة، وتقوم الشركة الهندية حاليا بتنفيذ خط نقل خام جديد يبلغ قطره 48 بوصة من شمال الكويت إلى مشعب خلط مركزي يقع بالقرب من الأحمدي في جنوب البلاد.



وانتهت ميد الى القول بأن شركة وود غروب البريطانية كانت قد تولت تنفيذ أعمال الهندسة والتصميم الأولية في المشروع فيما لعبت شركة تكنيب الفرنسية دور مستشار إدارة المشروع.