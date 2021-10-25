الخرافي: «زين» دعت المبادرين الشباب للمشاركة في تصميم المشروع بوصفهم قادة مؤثرين

الخالد: المشروع بالتعاون بين المحافظة و«زين» يؤشر على الاهتمام بتنفيذ المشاريع التجميلية

شاركت زين في فعاليات التدشين الرسمي لمشروع تزيين وتخضير مدخل العاصمة الرئيسي (الجزيرة الواقعة بين منطقتي ضاحية عبدالله السالم والشامية)، وذلك بحضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «زين» بدر ناصر الخرافي.



وكانت شركة زين (المشغل الوطني) قد تم اختيارها لتطوير المدخل الرئيسي لمحافظة العاصمة والقيام بأعمال الصيانة.



وذكرت الشركة أن هذا المشروع هو ثمرة التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث سيساهم في عمليات تجميل وتخضير مدخل المحافظة، كخطوة أولى لتجميل جميع مناطق المحافظة، حيث تبحث زين شكل التصميم النهائي للنصب التذكاري الذي ستتولى مهمة تشييده في الموقع، من خلال دعوة المبدعين والشباب المبادرين إلى المشاركة في أعمال التصميم، بالتقدم بأفكارهم الإبداعية، على أن يتم اختيار التصميم الأكثر تعبيرا وتميزا للنصب التذكاري للمشروع، إذ ستقوم بأعمال الترميم والتجديد لموقع الجزيرة بالكامل.



الجدير بالذكر أن مؤسسات الدولة ترى في القطاع الخاص الشريك الناجح في دفع جهود الاستدامة في الدولة، لما يقوم به من دور حيوي في دفع خطط التنمية المحلية، حيث تعمل مؤسسات القطاع الخاص على رفع كفاءة البنى التحتية، إذ يمثل الإدراك الجيد للدور الذي تقوم به الشركات في رسالتها الاجتماعية عاملا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «نعمل في شركة زين بروح المشاركة المسؤولة، حيث نهتم بدعم مناطقنا التي تحتاج إلى بذل جهود أكبر في التحول إلى مناطق خضراء تبرز الوجه الحضاري للدولة».



وأضاف قائلا «سنساعد في الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية لتطوير مثل هذه المشاريع، حيث نتطلع لأن تكون هذه البداية لتطوير المزيد من المناطق لزيادة المساحات الخضراء، علما أن هذا الأمر يتطلب جهدا مشتركا بين القطاعين الحكومي والخاص بوضع الاستدامة في صميم كل الأعمال».



وأشار الخرافي إلى أن الهدف الأساسي من دعوة الشباب المبادرين إلى جانب المبدعين في هذا المجال للمشاركة في أعمال التصميم، هو تمكين الشباب، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي، فالاستفادة من الأفكار الإبداعية يتطلب أن يكون هناك إشراك حقيقي للشباب، لدعم وتغذية الشعور بالانتماء إلى المكان.



وتابع قائلا «علينا أن نعزز فكرة أن الشباب شركاء حقيقيون في مشاريع الدولة، فالمشاركة بالأفكار حق أصيل لهم بوصفهم قادة مؤثرين، ونعتقد أنهم بحاجة إلى مثل هذه الفرص التي تبرز قدراتهم الإبداعية في قيادة المشاريع».



وأفاد الخرافي قائلا «نأمل أن تمثل هذه المشاركة التي نقدمها للشباب نهجا في الدولة لتفعيل ونشر ثقافة دمج المبادرين في المشاريع التي تقوم بتنفيذها، لاستثمار هذا المخزون الثري الذي يتمتع بالحماسة والتجديد، وحب المغامرة».



وقال الخرافي «نؤمن في زين بأهمية منح المبادرين الشباب الفرص الحقيقية لتحقيق أفكارهم، وهو أمر ينسجم تماما مع أهدافنا الخاصة بمشاريع الاستدامة لعملياتنا».



وقال محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح «العمل على مشروع تجميل وتطوير أحد مداخل العاصمة الرئيسية بالشراكة بين المحافظة ومجموعة زين المنفذة للمشروع، يعد باكورة المشاريع التجميلية التي ينفذها القطاع الخاص في محافظة العاصمة».



وقال الخالد، على هامش حضوره للإعلان عن تدشين المشروع، «نتوجه بالشكر الجزيل الى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين الأخ بدر ناصر الخرافي، ومسؤولي الشركة، وكل كوادرها على الجهود التي بذلوها في تتويج عملهم بتدشين المشروع الوطني في التطوير والتجميل في هذا اليوم، ويؤكد من جديد دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة المنشودة، ودور مجموعة زين تحديدا في المسؤولية المجتمعية وتجسيدها للدور الوطني الرائد في تجميل العاصمة وتطويرها والدفع بطموحاتنا الى تحقيقها، وترجمتها على أرض الواقع.



وأضاف أن هذا المشروع الذي حققته المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مجموعة «زين» منذ مبادرة المشروع في شهر مايو الماضي يؤشر على تنفيذ المشاريع التجميلية مع الشركات الموازية التي تقدمت بمبادراتها في الوقت المحدد لرؤية المحافظة في التجميل والتطوير. وفي ختام كلامه، أعرب محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح عن شكره وتقديره لمدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف الصباح، ومدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي، ونائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل صادق، لجهودهم الواضحة في تسهيل كل الاجراءات المتعلقة بتجميل وتطوير العاصمة.



وتؤمن الدولة بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص الكويتي في المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية، وتترجم هذه الشراكة هذا التوجه الاستراتيجي، فالعنوان الذي تقدمه يحمل الوجه الحضاري.



جدير بالذكر أن شركة زين تتمتع برصيد زاخر في مبادرات مشاريع الاستدامة، خصوصا في المجالات البيئية، إذ تعاونت مع مبادرة «حلم أخضر» البيئية بمناسبة يوم الأرض، وهي المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي في الكويت من خلال التوعية بأهمية استبدال المزروعات المستوردة بالمحلية والتعريف بأصنافها المختلفة وفوائدها لبيئة الكويت.



وتنفذ زين استراتيجية طموحة في مجالات الاستدامة ببذل جهد أكبر لتقليل بصمتها البيئية الناتجة عن عملياتها، التي تشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل استهلاك الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وتطبيق الحلول الخضراء فيما يتعلق بإدارة المياه والكهرباء، ومراقبة تأثير الشركة على التغيرات المناخية، وغيرها من الجهود، وقد قامت مؤخرا برعاية مبادرة Project UCON البيئية بهدف تسليط الضوء على مفهوم إعادة التدوير.



ودعمت الشركة أيضا حملة «تسوى نحميها» التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة بهدف التعريف بقانون البيئة الجديد وتوعية المجتمع حول أهم الفقرات التي ينص عليها، كما تعتبر زين شريكا استراتيجيا لمشروع أمنية البيئي لتوفير صناديق إعادة تدوير قناني المياه البلاستيكية وأغطيتها في كل دور من مباني زين الرئيسية الثلاثة، وذلك لتشجيع الموظفين في كل دور على جمع أكبر قدر من القناني وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على إعادة التدوير.



وتحرص «زين» كمؤسسة قطاع خاص على المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تسهم بالتحفيز على العطاء وتشجيع الإقبال على الأنشطة التي تخدم المجتمع، خاصة تلك التي تعمل على رفع حالة الوعي بين جميع الفئات العمرية في المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة سواء البرية أو البحرية، وتحفيز روح العمل التطوعي، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة من خلال دعم مثل هذه المبادرات.