أعلنت الشرطة الألمانية ضبط 50 يمينيا متطرفا على الحدود مع پولندا بتهمة التخطيط لمهاجمة لاجئين يحاولون دخول الأراضي الألمانية قادمين من بيلاروسيا عبر پولندا ولاتفيا وليتوانيا.



وقالت شرطة ولاية (براندنبورغ) الواقعة على الحدود الپولندية- الألمانية في بيان امس إنه تم ضبط اليمينيين المتطرفين الذين ينتمون إلى منظمة (الطريق الثالث) وهي منظمة يمينية متطرفة وبحوزتهم أسلحة مختلفة مثل السكاكين والمناجل والهراوات وغاز الفلفل.



وأوضح البيان أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليهم في قرى مختلفة تقع على الحدود الپولندية- الألمانية بتهمة التخطيط لمهاجمة لاجئين يعبرون طريق الهجرة الجديد الذي يربط بيلاروسيا بپولندا ولاتفيا وليتوانيا، مشيرا إلى حركة اللجوء التي تشهد على هذا الطريق ارتفاعا في أعداد اللاجئين.



وفي السياق ذاته، اتهمت پولندا حكومة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو تنظيم رحلات للاجئين غالبيتهم عراقيون من العاصمة العراقية (بغداد) الى عاصمة بيلاروسيا (مينسك)، حيث يتم نقلهم الى حدود بيلاروسيا مع پولندا ولاتفيا وليتوانيا وتحفيزهم على عبور الحدود الشمالية الشرقية لألمانيا.



وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد حذروا في قمتهم يومي الخميس والجمعة الماضيين بيلاروسيا من الرد على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الرئيس لوكاشينكو باستخدام اللاجئين كورقة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي.