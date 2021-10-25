مبارك التنيب



تقدمت مواطنة من مواليد 1989 ببلاغ تتهم فيها شخصا لا تعرف بياناته بتحريضها على الفسق في منطقة الشعب البحري. وقال مصدر أمني إنه تم تسجيل قضية «تحريض على الفسق والفجور - جنح ميدان حولي»، وجار البحث عن المتهم لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.



من جهة أخرى، تقدمت غير كويتية من مواليد 1990 ببلاغ إلى رجال الأمن تفيد فيه بتعرضها للضرب من قبل مواطن، متهمة إياه بأنه استخدم سكينا في الاعتداء عليها. وقد أسفرت تحريات المباحث عن عدم الاستدلال على استخدام المواطن آلة حادة (سكين) خلال المشادة مع الشاكية. ووفق مصدر أمني، فإن المشكو أقر خلال التحقيقات معه، بعد أن حضر من تلقاء نفسه بعد استدعائه وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكية وقيامه بدفعها ما أدى إلى سقوطها على «شينكو المظلة» الذي كان موجودا على الأرض، وأنكر ضربها بآلة حادة.



وأضاف المصدر: إجراء المزيد من التحريات دلت تحرياتنا على ارتكاب المتهم واقعة الاعتداء بالضرب على الشاكية ولم يستدل على الآلة الحادة (السكين). وتم تسجيل قضية «اعتداء بالضرب».