سعود عبدالعزيز



أوضحت إحصائية المخالفات الأسبوعية للإدارة العامة للمرور عن الأسبوع الماضي تحرير 36722 مخالفة مرورية.



وقال مصدر أمني إن الانتشار الأمني وملاحقة المستهترين في جميع المحافظات بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف وبإشراف مباشر من اللواء جمال الصايغ أسفر عن إحالة 7 مركبات الى كراج الحجز وضبط 22 مركبة مطلوبة، وكذلك تمت إحالة 49 شخصا إلى نظارة المرور، و328 حدثا إلى النيابة، كما تم ضبط 21 شخصا مطلوبا على ذمة قضايا.



وحافظت محافظة حولي على صدارة الترتيب في المركز الأول في تسجيل المخالفات المرورية في الفترة من 16 حتى 22 الجاري، حيث تم تسجيل 7962 مخالفة، ثم محافظة العاصمة بـ 6660 مخالفة، تليها محافظة الفروانية بـ 3144 مخالفة. وجاءت في المركز الرابع الجهراء بتسجيل 2987 مخالفة مرورية ثم الأحمدي بـ 2938 مخالفات، وجاءت في المركز الأخير محافظة مبارك الكبير بـ 1065 مخالفة.