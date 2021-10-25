استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة ظهر امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه بدار يمامة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعضو مجلس الأمة د.عبيد الوسمي.



كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد .



واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية زامبيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.