يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الاثنين 25 الجاري، متوجها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة الرياض. إلى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بدار يمامة ظهر امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعضو مجلس الأمة د.عبيد الوسمي. واستقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.



واستقبل سمو ولي العهد بدار يمامة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.