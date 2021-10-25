بيع 11 عملا لبابلو بيكاسو تابعا لمجموعة الفنادق والكازينوهات الأميركية «ام جي ام ريزورتس»، من بينها بورتريه لملهمته ماري-تيريز والتر، مقابل مبلغ إجمالي مقداره 108.87 ملايين دولار خلال مزاد نظمته دار «سوذبيز» في فندق «بيلاجو» الشهير في لاس فيغاس.



وكانت القطعة الرئيسية في المزاد الذي أقيم قبل يومين من ذكرى مولد الرسام الإسباني الأربعين بعد المائة لوحة «المرأة صاحبة القبعة بلون أحمر برتقالي»، وهو أحد آخر البورتريهات التي رسمها الفنان لملهمته وعشيقته ماري-تيريز والتر في الثلاثينيات.



وبيعت اللوحة التي قدر سعرها بما بين 20 و30 مليون دولار، مقابل 40.47 مليونا. وكان بيكاسو قد أنجز رسما لوالدة ابنته مايا في يناير 1938، في وقت كان على علاقة بالمصورة دورا مار و«في فترة زاخرة بالإلهام والإنتاج إلى أقصى الحدود»، بحسب «سوذبيز».



وبيع أيضا في هذا المزاد بورتريهان آخران رسمهما بيكاسو في أواخر حياته وهما «الرجل والطفل» (مقابل 24.39 مليون دولار) و«تمثال نصفي لرجل» (مقابل 9.45 ملايين، أي ما دون السعر الأولي المقدر بـ 10 ملايين).



وقد صنع الرسام هذين البورتريهين بين الخامس من يناير 1969 والثاني من فبراير 1970، واللذان كانا قد عرضا في معرض أقيم سنة 1970 بقصر الباباوات في أفينيون (جنوب فرنسا).