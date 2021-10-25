قامت موظفة بإحدى الصيدليات الألمانية بالتعاون مع آخرين بإعداد مئات من رموز الاستجابة السريعة «كيو آر» المزيفة لبطاقات التطعيم الرقمية ضد كورونا وقاموا ببيعها عبر شبكة الإنترنت.



وأعلن محققون من المكتب المركزي في ولاية بافاريا لمكافحة الاحتيال والفساد في نظام الرعاية الصحية اليوم السبت في مدينة نورنبيرغ، أنه تم تفتيش صيدلية في ميونيخ وشقق خاصة يوم الجمعة واحتجزت المرأة ومشتبه به آخر. وكانت هيئة الإذاعة البافارية قد أبلغت عن الحادث سابقا.



وأفادت الإذاعة البافارية بأن الرموز المزيفة عرضت على منتدى للجرائم الإلكترونية باللغة الألمانية متاح على شبكة الإنترنت منذ منتصف أغسطس الماضي.



ووفقا للبيانات المتاحة، فإن على المستفيد في النهاية أن يدفع 350 يورو للحصول على بطاقة تطعيم رقمية دون الحصول فعليا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.



وفي شهر أكتوبر وحده أصدر المزورون أكثر من 500 شهادة تطعيم زائفة، بحسب مكتب مكافحة الاحتيال.