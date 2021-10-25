اختتمت بطولة الكويت للترايثلون (للصغار والبراعم والناشئين) الجمعة الماضية على صالات وملاعب اللجنة الأولمبية الكويتيــــة، والتي نظمها الاتحاد الكويتي للترايثلون وشملت سباقات (الجري والدراجات الهوائية والسباحة).



وحضر ختام البطولة د.صقر الملا نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضية التنافسية، وفاطمة حيات عضو اللجنة الأولمبية، وراشد الكندري رئيس نادي واتحاد الترايثلون وأعضاء مجلس الإدارة.



وكانت بطولة الكويت للترايثلون قد انطلقت عبر إقامة سباق الاكواثلون، تلتها منافسات الداوثلون قبل ان يكون الترايثلون مسك الختام.



وشهد السباق فوز 70 متسابقا من أصل 300 مشارك بالميدالية «الثلاثية» وهي الميدالية التي تمنح للمتسابق الذي يفوز بالسباقات الثلاثة.