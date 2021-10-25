حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة باير ليفركوزن ضد كولن، في المباراة التي أقيمت على ملعب راين أنرجي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني الممتاز.



تقدم باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن بالهدف الأول لفريقه بالدقيقة 15، كما أضاف كريم بالعربي الهدف الثاني سريعا لصالح ليفركوزن بعد أقل من دقيقتين من الهدف الأول، وبالتحديد في الدقيقة 17، حيث نجح ليفركوزن في بسط سيطرته على مجريات النصف الأول من المباراة.



ومع بدء أحداث الشوط الثاني تحسن فريق كولن على مستوى الهجوم، حيث شن عدة هجمات خطرة على مرمى ليفركوزن، وهدد حصون الفريق الضيف في أكثر من هجمة، وكان على بعد خطوة واحدة من تقليص النتيجة.



وقلص أنطوني موديست النتيجة لصالح أصحاب الأرض بإحراز الهدف الأول بالدقيقة 63 من زمن المباراة، كما عاد أنطوني موديست لتسجيل هدف الثاني له ولفريقه بالدقيقة 82 من زمن اللقاء.



وبتلك النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى النقطة 17 بالمركز الرابع، بينما وصل رصيد كولن إلى النقطة 13 بالمركز الثامن.