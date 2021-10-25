قلب فريق نيس تأخره بهدفين أمام ضيفه ليون إلى فوز مثير 3-2 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وتقدم ليون بهدفين حملا توقيع كارل توكو ايكامبي وحسام عوار في الدقيقتين 35 و68. ورد يوسف عطال بهدف لنيس في الدقيقة 80 ثم خطف أندي ديلور هدف التعادل من ضربة جزاء قبل دقيقة من النهاية. وأنهى ليون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد تينو كاديويري في الدقيقة 85، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف إيفان جويساند هدف الفوز القاتل لنيس.



الفوز رفع رصيد نيس إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني وتوقف رصيد ليون عند 16 نقطة في المركز السابع.



وفي مواجهات أخرى، تغلب رين على نظيره ستراسبورغ 1-0، فيما تمكن لانس من التفوق على ميتز 4-1، وخسر ستاد ريمس على ملعبه من تروا 1-2، بينما تعادل لوريان وبوردو 1-1.