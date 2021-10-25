الدوحة - فريد عبدالباقي



تعود الحياة مجددا إلى الدوري القطري بعد توقف دام 9 أيام تخللتها إقامة نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم والذي توج بلقبها فريق السد على حساب الريان بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ومن المقرر أن يشهد اليوم إقامة 3 مباريات لحساب الجولة السابعة، يحل الأهلي (التاسع برصيد 4 نقاط) ضيفا على العربي (الثالث برصيد 12 نقطة) بملعبه حمد الكبير في الـ 5:20 مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي الشمال (الثاني عشر والأخير برصيد 4 نقاط) مع الدحيل (الثاني برصيد 15 نقطة) على ستاد نادي الخور، وفيما يلتقي قطر مع الوكرة (الرابع برصيد 11 نقطة) في الـ 7:45 مساء على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي.



هذا، وتراجع ترتيب الأندية القطرية في تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لشهر أكتوبر الجاري، حيث حل أندية قطر في المركز الثالث بغرب آسيا والخامس قاريا بعدما جمع 76.465 نقطة في مجموع المشاركات في النسخ الأربع الأخيرة (باستثناء 2020 والذي تم إلغاء التصنيف خلاله بسبب جائحة فيروس كورونا)، وبذلك سيكون مقاعد في نسخة 2023 لدوري أبطال آسيا ستكون 2+2 (مقعدين مباشرين ومقعدين في الدور التمهيدي).



ومن المقرر أن التصنيف الرسمي والأخير الذي سيصدر عن الاتحاد الآسيوي أواخر الشهر المقبل، حيث سيتم اعتماده لتوزيع مقاعد نسخة 2023.



وستكون مقاعد المشاركة في النسخة الجديدة لعام 2022، معتمد منذ تصنيف شهر نوفمبر 2019 بشكل رسمي بحيث حصلت الأندية القطرية على كامل الحصة من المقاعد المباشرة 3+1، حيث يشارك السد بطل الدوري القطري وكأس أمير قطر في المقعد المباشر الأول، والدحيل وصيف الدوري في المقعد المباشر الثاني، فيما يشارك الريان ثالث الدوري في المقعد المباشر الثالث، والغرافة رابع الدوري فيشارك في الدور التمهيدي.