أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة.

وأعلن البرهام تشكيل حكومة كفاءات لإدارة البلاد الى حين انتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة.

وقال البرهان في خطاب وجهه الى الأمة عبر التلفزيون السوداني، إنه "سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة" تدير شؤون البلاد الى حين تسليم السلطة الى "حكومة منتخبة"، مشددا على أن الجيش قرّر اتخاذ هذه الإجراءات ل"تصحيح مسار الثورة" التي أطاحت عمر البشير في العام 2019.